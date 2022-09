“சாமியார்” செய்த காரியம்.. அதிர்ந்த திருவாரூர்! “துப்பாக்கியுடன்” வங்கியில் மிரட்டல் - என்னாச்சு?

Thiruvarur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவாரூர்: குடவாசல் அருகே துப்பாக்கியுடன் வங்கிக்குள் நுழைந்து ஊழியர்களை மிரட்டும் வகையில் புகைப்பிடித்து பேஸ்புக்கில் லைவ் செய்த சாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் அருகே உள்ள மூலங்குடி பகுதி. இந்த ஊரை சேர்ந்த திருமலை சாமி என்ற சாமியார் இடி மின்னல் சங்கம் என்கின்ற அமைப்பை நடத்தி வருகிறார்.

துறவிகளைபோல் காவி வேட்டை காவி துண்டுடன் வலம் வரும் இவர் தன்னுடைய பேஸ்புக் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்து இருக்கிறார்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மீண்டும் இவருக்கு பதில் இவரா?? புதுசா வருபவர் இவரா..!! கலங்கும் ரசிகர்கள்

English summary

The police arrested a priest who entered the Citi Union bank with a gun near Gudavasal in Thiruvarur and went live on Facebook to threatened the bank employees. Police arrested him and the Investigation revealed that the preacher went inside with a gun after the bank refused to give him a loan