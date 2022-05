"கர்ணன்" பட பாணியில் வந்த பிரச்சனை.. அழுத மூதாட்டி! டக்குன்னு அதிகாரியை கூப்பிட்ட முதல்வர்.. சம்பவம்

Thiruvarur

திருவாரூர்: முதல்வர் ஸ்டாலினின் டெல்டா பயணத்தில் அவரிடம் மக்கள் பலர் கோரிக்கைகளை வைத்தனர். இதில் பல கோரிக்கைகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அந்த இடத்திலேயே தீர்வுகளை அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தற்போது டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று மாலை 4 மணிக்கு திருச்சி செல்லும் அவர்.. இன்று இரவே சென்னை திரும்புகிறார்.

நேற்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் குளங்கள், ஆறுகள் தூர்வாரும் பணிகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டார். அங்கிருந்த விவசாயிகளிடம் பேசினார்.

