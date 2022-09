தாலி காட்டி 5 நிமிஷம் தான்.. மாப்பிள்ளையை உற்றுப் பார்த்தால்? ஷாக்கான மணப்பெண்! முறிந்த பந்தம்!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூரில் திருமணமான சில நிமிடங்களிலேயே தாலி கட்டிய மணமகனை வேண்டாம் என மணப்பெண் மறுத்த நிலையில் இருவரும் உடனடியாக பிரிந்து சென்ற சம்பவம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

திருமணத்திற்கு முன்பு நின்று போகும் பல திருமணங்களை பார்த்திருப்போம். ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் பேச்சுவார்த்தையின் போது போன திருமணங்கள் நின்று போயிருக்கின்றன.

திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவனுக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வோம் என பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் அல்லது நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் இருந்து மணவாழ்க்கையை முறித்துக் கொள்ளும் சம்பவங்களும் நம்மை சுற்றி நடைபெற்று தான் வருகிறது.

English summary

A few minutes after the wedding in Tirupur, when the bride refused to marry the groom who had tied the thali, the couple immediately separated, causing a great shock in Tirupur district.