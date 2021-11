குடிகார ஆசாமி செஞ்ச வேலை இருக்கே.. எம்மாடி.. சில்லறை இல்லைன்னு சொன்னது குத்தமா? பதற வைத்த வீடியோ

Tiruppur

oi-Velmurugan P

திருப்பூர்: திருப்பூரில் சிகரெட் வாங்க வந்த போதை ஆசாமி, 500 ரூபாய் நோட்டுக்கு சில்லறை தராததால் இரவில் வந்து கடைக்கு பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த சிசிடிவி காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடிபோதை ஆசாமிகள் அட்டூழியம் திருப்பூரில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது. குடித்துவிட்டு நடுரோட்டில் விழுந்து கிடப்பது ஒருபுறம் எனில், குடித்துவிட்டு சாலைகளில் எமன்களாக வலம் வருகிறார்கள். சாலைகளில் இவர்கள் செய்யும் தகராறுகள் மிக அதிகம். சனிக்கிழமை சம்பள நாள் என்பதாலு அன்று இரவும் அடுத்த நாள் ஞாயிறு என்பதால் அன்றும் அட்டூழியம் உச்சகட்டமாக இருக்கிறது.

பின்னலாடை தொழில் நகரமான திருப்பூரில் தினசரி குடிபோதை ஆசாமிகளால் தகராறுகள் அதிகமாக உள்ளது. சிகரெட் வாங்க வந்த போதை ஆசாமி, 500 ரூபாய் நோட்டுக்கு சில்லறை தராததால் கடையை பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திவிட்டு சென்றுள்ளார்.

English summary

Drug addict man, who came to buy cigarettes in Tirupur, came at night and poured petrol on the shop and set it on fire as he did not pay the 500 rupee change .