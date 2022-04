இந்து கடவுள் பெயர் எழுத எதிர்ப்பு?ஆசிரியைகள் மீது 6ம் வகுப்பு மாணவி புகார்!திருப்பூரில் பரபர சம்பவம்

Tiruppur

oi-Nantha Kumar R

திருப்பூர்: திருப்பூரில் உள்ள ஜெய்வாபாய் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இந்து கடவுளை வழிபடக்கூடாது. கிறிஸ்தவ கடவுளை வழிபட வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தியதாக 2 ஆசிரியர்கள் மீது 6ம் வகுப்பு மாணவி தரப்பில் புகார் கூறப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரி தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

திருப்பூரில் ஜெய்வாபாய் அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் அவிநாசியை சேர்ந்த ராக்கிய பாளையத்தை சேர்ந்த 12 வயது சிறுமி 6ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இந்த மாணவி பள்ளி செல்லும்போது நெற்றியில் திருநீர், கழுத்தில் ருத்ராட்சம் அணிந்து செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான் பள்ளியில் இரு ஆசிரியர்கள் மாணவியை கண்டித்துள்ளனர்.

English summary

In Thiruppur, Jaivabai Girls Higher Secondary School 6th classs student has complained against 2 teacher compulsion for compulsory worship a Christian God and should not write the name of Hindu God. Now the district education officer is conducting a serious investigation in this regard.