Tiruppur

திருப்பூர் : கொரோனா காரணமாக முழு ஊரடங்கு விதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் காரணமாக வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் மீண்டும் ஊர் திரும்ப வாகன வசதி இல்லாததால் திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் உணவு ஏதுமின்றி அவதிப்படுகிறார்கள்.

மீண்டும் திரும்பிய 2020 வரலாறு.. முடங்கிய திருப்பூர்.. உணவு இல்லாமல் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பானது மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது. நாளொன்றுக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கையும் தற்போது சரிந்து வருகிறது

பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிறு முழு ஊரடங்கு என தமிழக அரசு கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வருகிறது. தொடர்ந்து கொரொனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மேலும் கட்டுப்பாடுகள் நீடிக்கப்படலாம் எனவும், கொரோனா தீவிரமானால் முழு ஊரடங்கும் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற அச்சமும் மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.

Northern workers from the outlying areas are suffering from lack of food at the Tirupur railway station due to the lack of transport facilities to return home due to fears of a full curfew due to the corona.