திருப்பூரில் இருந்துதான் இந்த மோசடி நடந்ததா? சிக்கிய ஆன்லைன் கடன் செயலி மோசடி கும்பல்..பரபர தகவல்

திருப்பூர்: ஆன்லைனில் கடன் செயலி மூலம் கடன் பெற்றவர்கள் கடனை திருப்பி செலுத்தியும் பணம் வரவில்லை எனக்கூறி பணத்தை திரும்பி அனுப்ப வேண்டும் இல்லையென்றால் புகைப்படத்தை மார்பிங் செய்து வெளியிடுவோம் என மிரட்டல் விடுத்த மோசடி கும்பலை திருப்பூர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் கடன் செயலி மூலம் பணம் பெற வேண்டாம் எனவும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

அவசர தேவைகளுக்காக ஆன்லைன் கடன் செயலிகள் மூலமாக கடன் வாங்கிவிட்டு பின்னர் அந்த கடன் நிறுவனங்களின் மோசடி வலையில் சிக்கி கடும் பாடு பட்டு பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவதாக பலரும் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளிக்கும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன.

இதுபோன்ற கடன் வழங்கும் செயலிகள் வெளிநாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுவதாகவும் வடமாநில கும்பல்கள் கால்சென்டர்கள் வைத்து மோசடியில் ஈடுபடுவதாகவும் பரவலாக குற்றச்சாட்டுக்கள் முன் வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், திருப்பூரில் கால்சென்டர் அமைத்து கடன் செயலி மூலம் பணம் பறித்த 5 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பற்றிய விவரம் வருமாறு:-

English summary

The Tirupur police have arrested a gang of fraudsters who threatened to morph the photo and publish it if the borrowers have not received the money even though they have repaid the loan through the online loan application. The police have also advised the public not to get money through loan apps advertised online.