Tiruppur

oi-Mohan S

திருப்பூர் : திருப்பூர் அருகே மூதாட்டியை கொன்று கொள்ளையடித்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலை, துரிதகதியில் செயல்பட்டு 12 மணி நேரத்தில் பிடித்த தனிப்படை போலீசாருக்கு, காவல் ஆணையாளர் பிரபாகரன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பூர் பெண் கொலை வழக்கில் 3 பேர் கைது... 12 மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகளை பிடித்து அசத்திய போலீஸ்!

திருப்பூர் 15 வேலம்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சோளிபாளையம் சீனிவாசா நகர் பகுதியில், கோபாலன் - முத்துலட்சுமி என்ற வயதான தம்பதியர் வசித்து வருகின்றர். இவர்களது இரண்டு மகன்களுக்கும் திருமணம் ஆகி தனித்தனியே வசித்து வருகின்றனர். கோபாலன் தன்னுடைய பனியன் கம்பெனிக்கு காலையில் சென்று விட்டு, மாலையில் வீடு திரும்புவது வழக்கம்.

English summary

A gang of three who killed and robbed an old woman near Tirupur was caught by the Special Forces within 12 hours.