"செல்ஃபி வித் அண்ணா " கல்லூரி வாசலில் ‘ஆள்பிடித்த’ பாஜக! ரவுண்ட் கட்டி வாக்குவாதம் செய்த மாணவிகள்..!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : "செல்ஃபி வித் அண்ணா " போட்டியின் மூலம் கல்லூரிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியை நடத்திய பாஜகவினர் தங்களுக்கு இடையூறு செய்வதாக திருப்பூரில் கல்லூரி மாணவிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட மகளிர் அணி சார்பில் "செல்பி வித் அண்ணா" என்ற போட்டி நடத்தப்படுவதாகவும் அதில் பங்கு பெற்று வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.

பாஜகவில் இணைந்து தேசத்தின் கரத்தை வலுப்படுத்த வாருங்கள் எனவும் இதற்கான உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திருப்பூரில் உள்ள சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி மற்றும் பல்லடம் சாலையில் உள்ள எல் ஆர் ஜி பெண்கள் கலைக் கல்லூரி என்ற இரண்டு கல்லூரிகளிலும் இன்று நடைபெறுவதாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.

தமிழகத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. செங்கல்பட்டை சேர்ந்த லாவண்யா முதலிடம்

English summary

In Tirupur, college girls got into an argument saying that the BJP, which organized a membership drive in colleges through the "Selfie with Anna" competition, was disturbing them.