Tiruppur

oi-Veerakumar

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே வட மாநில தொழிலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தமிழக வாலிபர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வீடியோ தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

திருப்பூர் அருகே ஷாக்.. உள்ளூர் வாலிபர்கள் vs வட மாநில இளைஞர்கள் பெரும் அடிதடி.. குடியால் விபரீதம்

பல்லடம் அருகே அருள்புரத்தில் குடிபோதையில் வடமாநில இளைஞர் களுக்கும் இடையே பயங்கர மோதல் -மண்டை உடைந்த நிலையில் இருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

திருப்பூர் மாவட்டம் அருள்புரம் அடுத்த சேகராம்பாளையத்தில் குமரவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான பழைய பொருட்கள் பிரிக்கும் குடோன் இயங்கி வருகிறது. இதில் 25க்கும் மேற்பட்ட வடமாநில இளைஞர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Clashes broke out between northern state workers and local Tamil Nadu youths near Palladam in Tirupur district. The video is currently out. At Sekarampalayam next to Arulpuram in Tiruppur district, there is a coupon for the separation of old goods owned by Kumaravel. It employs more than 25 young people from the North. At around 5 pm yesterday, an argument broke out between the youths of the North working there while some youths from the area were sitting for drinking in a puddle near Kumaravel pond. The argument turned into a confrontation as both sides were drunk and barraged.