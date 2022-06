வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைப்பதில் தோழிகளுடன் தகராறு! விபரீத முடிவு எடுத்த கீர்த்தனா! உயிர்போன சோகம்

Tiruppur

oi-Nantha Kumar R

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே வாட்ஸ் அப் 'ஸ்டேட்டஸ்' வைப்பதில் தோழிகளுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் பிளஸ் 2 மாணவி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். முன்னதாக அவர் தனது உறவினருக்கு செல்போனில் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு தற்கொலை முடிவை எடுத்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் அருகே சோழமாதேவியை சேர்ந்தவர் காமராஜ் (வயது 50). கூலி தொழிலாளி. இவரது மகள் கீர்த்தனா (17).

கீர்த்தனா உடுமலையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்தார். விடுப்பு என்பதால் அவர் டைப்ரைட்டிங் கற்று வந்தார்.

English summary

Plus 2 student commits suicide by jumping into well Police said she had earlier informed his cousin through cell phone and decided to commit suicide. Police investigation revealed she commits suicide due to whats app status issue with friends.