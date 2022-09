மணி அண்ணன்கள்.. இப்போ ‘நோ மணி’.. '65000 கோடி' செந்தில்பாலாஜியே முடிச்சு விட்ருவாரு - தினகரன் கிண்டல்!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : அதிமுக ஆட்சி காலத்திலேயே மணி அண்ணன்களிடம் சொன்னேன். அவர்கள் கேட்கவில்லை. இப்போது ரெய்டில் மாட்டிக்கொண்டு முழிக்கிறார்கள் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு நடந்தது குறித்துப் பேசியுள்ள தினகரன், வேலுமணி, தங்கமணியெல்லாம் இப்போ 'நோ' மணி ஆகிவிட்டனர் என விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், மீண்டும் திமுக ஆட்சி கவிழ்வதற்கு மின் கட்டண உயர்வு போதும் என்றும் திமுகவை செந்தில் பாலாஜியே முடித்துவிடுவார் என்றும் கூறியுள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

“I condemned the corruption of ADMK ministers during the regime. Now they are getting caught in the raid. Velumani and Thangamani are now 'No' money." AMMK general secretary TTV Dhinakaran criticized admk.