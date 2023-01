துணை முதல்வருக்கு நிகராக உதயநிதி ஸ்டாலின்! அன்பில் மகேஷ் பேச்சை வழிமொழிந்த வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன்!

Tiruppur

oi-Arsath Kan

திருப்பூர்: துணை முதலமைச்சர் பொறுப்புக்கு நிகராக உதயநிதி ஸ்டாலின் செயலாற்றுகிறார் என்ற அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் பேச்சை தாம் வழிமொழிவதாக அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு துணை முதலமைச்சர் பொறுப்பு கொடுத்தால் கூட அதில் தவறேதும் இல்லை என்பதை அவர் உணர்த்தியுள்ளார்.

2 நாட்களுக்கு முன்னர் திருச்சியில் நடைபெற்ற அரசு விழா ஒன்றில், உதயநிதி ஸ்டாலினை துணை முதல்வருக்கு நிகராக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் உயர்த்தி பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Minister Vellakovil Saminathan has said that he is referring to Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi speech that Udhayanidhi Stalin is acting as Deputy Chief Minister.