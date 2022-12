Trichirappalli

திருச்சி : திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சி பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாய் சமீபத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியால் திறக்கப்பட்ட நிலையில், குழாய் திறப்பு குறித்து அமைக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் பெயர் இடம்பெறாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, அலட்சியமாக பணியாற்றிய இரண்டு அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திமுக முதன்மைச் செயலாளரான கே.என்.நேரு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சராக இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவரது சொந்த மாவட்டமான திருச்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிக்கான கல்வெட்டில் அவரது பெயர் இல்லாதது அவரது ஆதரவாளர்களை அதிர்ச்சியடையச் செய்தது.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திறந்து வைத்த குடிநீர் குழாய் திட்டம் பற்றிய கல்வெட்டில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பெயர் இடம்பெறாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இருவர் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

While the newly constructed drinking water pipe in Manaparai Municipality area of Trichy district was recently inaugurated by Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi, the absence of Minister KN Nehru's name in the inscription on the opening of the pipe caused controversy. Subsequently, two officers have been transferred.