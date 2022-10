கேன்சர் மாத்திரை + வாட்டர் + ஊசி.. அதீத போதையை அனுபவிக்க நினைத்த இளைஞர்.. அடுத்து நடந்த கொடூரம்!

Trichirappalli

oi-Halley Karthik

திருச்சி: போதைக்காக வலி நிவாரண மாத்திரைகளை கரைத்து ஊசி மூலம் உடலில் செலுத்திக்கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் போதை கலாச்சாரங்கள் அதிகரித்து வருவதாக அரசியல் கட்சியினர் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதனை உறுதி செய்யும் விதமாக பள்ளி மாணவ/மாணவிகள் போதையில் தள்ளாடும் வீடியோக்கள் அடிக்கடி வெளியாகி வருகின்றன.

3 அடி நீளம்.. 2 அடி உயரம்.. மாலை அல்ல! காலணியை காணிக்கையாக வழங்கும் கிராம மக்கள்.. விசித்திர வழிபாடு

English summary

The death of a young man who dissolved pain reliever tablets and injected them into his body for addiction has caused a great shock. Political parties continue to criticize the growing drug culture in Tamil Nadu. As confirmation of this, videos of school students staggering around intoxicated are often released.