என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா! காரணமே பெரியார்தான்! புடிச்சாரு பாருங்க ஒரு கேட்ச்! சரவெடி சத்யராஜ்!

திருச்சி : திறமையால், நடிப்பால், படிப்பால் தாழ்ந்தவன் என்று கூட சொல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்! ஆனால் பிறப்பால் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்வதில் என்ன நியாயம் என திருச்சியில் தந்தை பெரியாரின் சாதனைகள் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கி பேசிய நடிகர் சத்யராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திருச்சி காஜாமாலையில் உள்ள தந்தை பெரியார் கல்லூரி வளாகத்தில் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் சந்திப்பு விழா, தந்தை பெரியாரின் 144 வது பிறந்தநாள் விழா, சங்கத்தின் இருபதாம் ஆண்டு துவக்க விழா என முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.

இதில் திமுக நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை குழு தலைவர் திருச்சி சிவா, தந்தை பெரியார் கல்லூரியில் முதல்வர் சுகந்தி, திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

Even if you say that you are inferior in talent, acting, or studies, you can accept it! But what is the justification for saying that he is inferior by birth, actor Sathyaraj, who explained the achievements and activities of his father Periyar in Trichy, has raised a question.