சுருக்கு பையை திருட முயன்ற நபர்.. துடைப்பத்தால் வெளுத்து வாங்கிய பாட்டி.. தலைதெறிக்க ஓட்டம்!

திருச்சி: தன்னிடம் இருந்த சுருக்கு பையை திருட முயன்றவரை மூதாட்டி ஒருவர் துடைப்பத்தால் அடித்து விரட்டியுள்ளார். இது தொடர்பான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. திருச்சியில் இருந்து சுமார் 14 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது திருவெறும்பூர்.

இந்த பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் இரவு பூட்டிய பின்பு அதன்முன்பு வீடுகள் இல்லாதவர்கள், ஆதரவற்றோர்கள் என ஏராளமானோர் தங்கி இருந்து இரவு நேரத்தில் தூங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதேபோல் அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு கடை முன்பு மூதாட்டி ஒருவர் இரவு நேரத்தில் தூங்கி வந்தார்.

English summary

The old woman was the one who tried to steal the briefcase she had Chased by beating with a broom. Surveillance camera footage related to this is going viral on the internet