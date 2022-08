பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க திமுகவுக்கு தகுதியே இல்லை.. விளாசி தள்ளிய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை

Trichirappalli

oi-Nantha Kumar R

திருச்சி: பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் உடன் கூட்டணி வைக்க 3 முக்கிய அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் திமுகவிடம் எதுவுமே இல்லை. இதனால் பாஜவுடன் கூட்டணி வைக்க திமுகவுக்கு தகுதி கிடையாது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சரமாரியாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

BJP உடன் கூட்டணி வைக்க DMK-க்கு எந்த தகுதியும் இல்லை - Annamalai

புதுக்கோட்டையில் நடைபெற உள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க திருச்சி விமான நிலையம் வந்த தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது திமுகவை கடுமையாக அவர் விமர்சனம் செய்தார். மேலும் இலவச திட்டங்கள் பற்றி பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் பொருளாதார சுமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டீங்களே.. 'நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினிக்கு இன்னும் கடன் கிடைக்கல’ - அண்ணாமலை காட்டம்!

English summary

There should be 3 important features to form an alliance with BJP and RSS. But DMK has nothing. Due to this, DMK is not qualified to form an alliance with the BJP, and BJP state president Annamalai has criticized it in spades.