சீனுக்குள் வந்த சீமான்.. இலவசங்களால் நாடு வளர்ந்ததா? பிடிஆர் நிரூபிக்க ரெடியா? சவால்!

திருச்சி: இலவசங்களால் நாடு வளர்ந்து இருக்கிறது என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் சவால் விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் இலவசங்கள் குறித்து விவாதம் அரசியல் கட்சியினரிடையே தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில் உத்தரப் பிரதேசம் சென்ற பிரதமர் மோடி, இலவசங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த மோசமான கலாச்சாரத்தை மக்கள் ஒன்றுபட்டு முறியடிக்க வேண்டும். இந்திய அரசியல் இருந்து இலவசத் திட்டக் கலாச்சாரம் வேரறுக்க வேண்டும் என்று பேசி இருந்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்யாய், தேர்தல் நேரங்களில் அரசியல் கட்சிகள் இலவச வாக்குறுதி அளிப்பதை தடை செய்யக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை நீதிபதிகள் விசாரித்து வந்தனர். இதனிடையே இந்த வழக்கில் தங்களையும் எதிர் மனுதாரராக சேர்க்கக்கோரி திமுக சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

Naam Tamilar Party Chief Co-Ordinator Seeman Says, Can PTR prove that the country has developed because of freebies? Where do you get the money that is lost due to freebies? The word that has ruined the nation is freebies.