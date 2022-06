பாவம் அண்ணாமலை.. கனவாவது காணட்டும் விட்டுருங்க.. கலாய்க்கும் காங்கிரஸ் திருநாவுக்கரசர்

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களவை தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற அண்ணாமலையின் கனவு நனவாக வாய்ப்பில்லை என்று காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டத்தின் முதலியார் சத்திரம் பகுதியில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக கட்டப்பட்டுள்ள தண்ணீர் தொட்டியை காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் திறந்துவைத்தார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழகத்தில் பாஜகவின் எதிர்காலம், ஆதினங்களின் அரசியல் செயல்பாடு, கருத்து சுதந்திரம் ஆகியவை குறித்து பேசினார்.

English summary

Congress MP Thirunavukarasar goes hard on Annamalai political state. Also shares his views on freedom of Speech and some other issue in Tamilnadu.