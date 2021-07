நிச்சயம் விடமாட்டோம்..கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்கள் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை.. சேகர்பாபு வார்னிங்

Trichirappalli

oi-Vigneshkumar

திருச்சி: தமிழ்நாட்டில் கோவில் நிலங்களில் உள்ள கடைகளின் வாடனை பாக்கி பாரபட்சமின்றி வசூலிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ள அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு, கோவில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளவர்கள் மீது கண்டிப்பாக கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அறநிலையத்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றது முதலே பல அமைச்சர் சேகர் பாபு பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். அவரது நடவடிக்கைகளைப் பொதுமக்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று அமைச்சர் சேகர் பாபு திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் ஆய்வு செய்தார். முன்னதாக கோயிலில் அமைச்சருக்குப் பரிவட்டம் காட்டி மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

சூப்பர்..! தமிழ்நாட்டில் 50ஆவது நாளாக குறையும் கொரோனா.. 3000 கீழ் சென்ற தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு

English summary

Minister Sekar Babu warned that criminal action will be taken against those who encroach on temple lands. Sekar Babu also says kudamuzhukku will be soon conducted in temples.