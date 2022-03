மறுபடியுமா? பின்னால் இருந்து கிளம்பிய புகை..அலறியடித்து ஓடிய ஓனர்.. அடுத்தடுத்த இ-பைக் பரிதாபங்கள் !

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : இ பைக் எனப்படும் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் தீ பிடித்து வருவது தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் மீண்டும் ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகனம் தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் வேலூர் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் சார்ஜ் ஏறிக் கொண்டிருந்த எலக்ட்ரிக் வாகன பேட்டரியில் இருந்து வெளியேறிய புகையால் தந்தை, மகள் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

தற்போது மின்சார இருசக்கர வாகனம் மற்றும் கார்களின் பயன்பாடுகளை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஊக்குவித்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற விபத்துகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The burning of electric vehicles is on the rise The incident where an electric vehicle caught fire again in Manaparai, Trichy district has caused shock.