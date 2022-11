போட்டித் தேர்வு பயிற்சி.. கிராமப்புற மாணவர்களை தயார் செய்வதே அரசின் நோக்கம்.. அன்பில் மகேஷ்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை மாணவர்கள் அரசு துறைகளில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பல போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயார்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி அரியமங்கலம் சேஷாயி தொழில்நுட்ப பயிலரங்கத்தில் திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து நடத்தும் மாபெரும் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இந்த தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சி.வி கணேசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தனர்.

English summary

Minister Anbil Mahesh said government has taken steps to prepare the students in the rural areas for many competitive exams so that they can work in government departments.