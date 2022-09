"நான் இந்தியன் இல்லை.. இந்தி மொழிக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை" கோர்ட் வாசலில் சீமான் தடாலடி!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: தான் இந்தியன் இல்லை என்றும், இந்தி மொழிக்கும் தனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை எனவும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தி மொழியை பயன்படுத்த வேண்டும், இந்தியை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அமித் ஷாவின் கருத்துக்கு தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டன.

இந்தி மற்றும் சமஸ்கிருதத்தை திணிக்க மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாக ஏராளமான அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் பதிலடி கொடுத்தனர். இந்த நிலையில் அமித் ஷா கருத்துக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பதில் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar Party Chief Coordinator Seeman has said that he is not an Indian and he has nothing to do with the Hindi language.