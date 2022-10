தமிழகத்தில் தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் பள்ளி விடுமுறை? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் என்ன சொன்னார்?

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : புதுச்சேரி மாநிலத்தைப் போல தமிழகத்திலும் தீபாவளிக்கு அடுத்த நாளான செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்பது குறித்து தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில் அளித்துள்ளார்.

தீப ஒளி திருநாளாம் தீபாவளி பண்டிகை வருகிற திங்கட்கிழமை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது இதற்கான ஏற்பாடுகளும் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை தி.நகர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி கல்குளம் வரை தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has given an answer on whether the next day of Diwali will be a holiday in Tamil Nadu like Puducherry state.