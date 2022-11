பொய் சொல்லும் பிரதமர் மோடி.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை டிஸ்மிஸ் செய்யுங்க.. ஒரேபோடு போட்ட ‛‛சிபிஐ’’

Trichirappalli

oi-Nantha Kumar R

திருச்சி: பிரதமர் மோடி உதட்டில் தமிழையும், உள்ளத்தில் சமஸ்கிருதத்தையும் வைத்து பொய் பேசி வருகிறார். சனாதானத்தை உயர்த்தி பிடிக்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை உடனடியாக டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி டிசம்பர் 29ல் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகையிடப்படும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கூறினார்.

திருச்சியில் நடைபெறும் மார்க்சிஸ்ட் லெனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டிற்கு கலந்து கொள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் சென்றார்.

இந்த வேளையில் அவர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை கடுமயைாக விமர்சித்தார். இதுதொடர்பாக முத்தரசன் கூறியதாவது:

பிரதமர் மோடியையும் முகம்மது பின் சல்மானையும் ஒப்பிடுவதா? அமெரிக்காவை கடுமையாக சாடிய இந்தியா

English summary

Lying PM Modi should dismissed Tamil Nadu Governor RN Ravi, says Communist Party of India state secretary Mutharasan PM Modi is lying with Tamil on his lips and Sanskrit in his heart. Tamil Nadu Governor RN Ravi who is promoting Sanathana should be dismissed immediately. State Secretary of the Communist Party of India Mutharasan said that the Governor's House will be besieged on December 29 to emphasize this.