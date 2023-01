"என் மாநிலம் தமிழ்நாடு; என் தாய் மொழி தமிழ்" ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கருத்துக்கு தமிழிசை சொன்ன பதில்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று சொல்வதே சரியாக இருக்கும் என்று கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன், நான் தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும், தமிழ் என் தாய் மொழி என்று பதில் கூறியுள்ளார். அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் சிலர் பிரிவினைவாத கருத்துகள் பேசுவதால், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் உட்கருத்தை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில், தமிழகத்தில் துரதிர்ஷ்டவசமாக பின்னோக்கி இழுக்கும் அரசியல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேசம் முழுமைக்குமாக எதை முன்னெடுத்தாலும் அதற்கு தமிழ்நாடு மட்டும் மறுப்பு தெரிவிக்கும். இது வாடிக்கையாகிவிட்டது.

இவ்வாறாக நிறைய தவறான, மோசமாக கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கியுள்ளனர். இவற்றை உடைக்க வேண்டும். உண்மை மேலோங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு என்பது இந்தியாவின் ஆன்மா. இந்தியாவின் அடையாளம். சொல்லப்போனால் தமிழ்நாடு என்பதை விடவும் தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Governor RN Ravi has sparked controversy when he said that it would be correct to call Tamil Nadu as Tamizhagam. Telangana Governor Tamilisai Selandarajan replied that I belong to Tamil Nadu and Tamil is my mother tongue.