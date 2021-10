தலைமுடியை அறுத்து.. மனைவியை அடித்து துன்புறுத்திய கணவர் கைது.. மாமனார், மாமியாருக்கு வலைவீச்சு!

Trichirappalli

திருச்சி: சமயபுரத்தில் மனைவியை வரதட்சணை கேட்டு அடித்து துன்புறுத்திய கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இதில் தொடர்புடைய கணவரின் தாய் மற்றும் தந்தை இருவரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் நரசிங்கமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிவஞானம். இவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வி.

English summary

Police have arrested a man who allegedly harassed his wife in Samayapuram. Police are searching for both the husband's mother and father involved