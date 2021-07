தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொன்ன புதிய தகவல்

Trichirappalli

oi-Velmurugan P

திருச்சி : புதுச்சேரியைப் போலவே தமிழகத்திலும் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்று பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறினார்.

கொரோனா முதல் அலை பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் மூடப்பட்ட பள்ளிகள் இன்று வரை திறக்கப்படவில்லை. எனினும் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் இந்த ஆண்டு பிப்வரி வரை 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன.

ஆனால் கொரோனா இரண்டாவது அலை பிப்ரவரியில் இருந்து அதிகரிக்க ஆரம்பித்தால் மீண்டும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மூடப்பட்டன. 1 முதல் 12ம் வகுப்பு ஒரு தேர்வு கூட இந்த ஆண்டு நடத்தப்படவில்லை அனைவருமே தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதால் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் திறப்பு எப்போது என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆன்லைன் மூலம் படித்து வருகிறார்கள். பாதிப்பேருக்கு கூட கல்வி போய் சேரவில்லை. மாணவர்கள் பள்ளிகள் திறக்காத காரணத்தால் கல்வி கற்க முடியாமல் முடங்கி போய் உள்ளனர்.

School Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi said that consultations were being held to open schools in Tamil Nadu as well as in puducherry.