மீண்டும் பயம் காட்டும் கொரோனா.. தமிழகத்தின் நிலை எப்படி இருக்கிறது? ஓபனாக சொன்ன மா.சுப்பிரமணியன்!

திருச்சி: தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் பெரிய அளவில் இல்லை என்றும், வைரஸின் மரபணு மாற்றங்களை கண்காணித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இன்னும் இருந்து வருகிறது. சீனா, பிரேசில், ஜப்பான், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளில் மேலும் தீவிரம் காட்டுமாறு மத்திய அரசு வலியுறுத்தி உள்ளது.

Minister Ma. Subramanian has said that the spread of corona virus in Tamil Nadu is not on a large scale and the genetic changes of the virus are being monitored.