அனுமதி இல்லை! தொல்லை பேசியாய் செல்பேசிகள்! மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கொடுத்த வார்னிங்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : தமிழகத்தில் பள்ளிகள் நேற்று திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையில் செல்போன்கள் கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது எனவும், அப்படி மீறி எடுத்து வந்தால் கண்டிப்பாக அதனை பறிமுதல் செய்வோம் என தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி எச்சரித்துள்ளார்.

செல்பேசிகள் அனுமதி இல்லை! மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கொடுத்த வார்னிங்

திருச்சி தெப்பக்குளம் பிஷப் ஹீபர் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசினார்.

பள்ளிகள் திறப்பு! கடலை மிட்டாய் கொடுத்து வரவேற்ற ஆசிரியர்கள்! என்ன விட்ருங்க..அட்ராசிட்டி சுட்டிகள்!

English summary

தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் செல்போன் அனுமதி இல்லை, மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கொடுத்த வார்னிங். Tamil Nadu School Education Minister anbil mahesh poyyamozhi has warned that cell phones are not allowed in the classrooms of students as schools in Tamil Nadu were reopened yesterday and will be confiscated if they are found in violation.