கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தற்கொலை செய்ய வாய்ப்பில்லை! உள்ளே வந்தது யார் என விசாரிங்க! வேல்முருகன் காட்டம்

திருச்சி : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டாரா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் எனவும், அவர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி நிறுவன தலைவர் வேலுமுருகன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியில் மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து பல்வேறு நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளும் இணைப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்

வேல்முருகன் கலந்து கொண்டு கட்சியில் இணையும் புதிய உறுப்பினர்களை வாழ்த்தி வரவேற்றார்.

English summary

tamilaga valvurimai katchi President Velmurugan said that it should be clarified whether the Kallakurichi student committed suicide or was murdered and there is no possibility of her committing suicide.