அவமதிக்கப்படவும் இல்லை.. அலறவும் இல்லை.. புலியை முறத்தால் அடித்த பரம்பரை நாங்க.. தமிழிசை பதிலடி

oi-Vishnupriya R

திருச்சி: புலியை முறத்தால் அடித்த பரம்பரையில் வந்தவள் நான் என ஆளுநர் அவமதிப்பு குறித்த கேள்விக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் தெரிவித்தார்.

திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் புதுவை துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் ஆளுநர்கள் அவமதிக்கப்படுகிறார்கள் என முரசொலியில் செய்தி வெளியானது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது அவர் கூறுகையில் ஆளுநர்கள் அவமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மகிழும் கூட்டம் தமிழகத்தில் உள்ளது. நான் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை.

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan replies Murasoli that a gang is there in TN that to get happy when Governors were getting insulted.