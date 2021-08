இனிமேல் எந்த ரெளடிகளிடமும் தொடர்பு வச்சுக்க மாட்டேன்.. மன்னிப்பு கேட்கும் தேஜஸ் சுவாமிகள்

Trichirappalli

oi-Velmurugan P

திருச்சி: "இனிமேல் எந்த ரெளடிகளிடமும் தொடர்பு வச்சுக்க மாட்டேன். மீண்டும் நான் ஆன்மீக பயணத்தை தொடர போகிறேன். என் செயலால் யார் மனதும் புண்பட்டிருந்தால் என்ன மன்னிச்சிடுங்க" என்று தேஜஸ் சுவாமிகள் மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.

திருச்சி மாவட்டம், அல்லித்துறையை அடுத்த கன்னியம்மன் கோயில் அருகில் வசித்துவருபவர் பாலசுப்பிரமணியன் என்கிற தேஜஸ் சுவாமிகள். அவர், தன்னைத் தானே சாமியார் என சொல்லிக்கொண்டு இருந்தார்.

இந்தநிலையில், பாலசுப்பிரமணியனும், திருச்சியிலுள்ள ஒரு வழக்கறிஞரும் பேசிக்கொள்ளும் ஆடியோ கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வைரலாகியது, அதில், தி.மு.க., அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட முக்கியப் புள்ளிகள் என்னிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஒரே பரபரப்பு.. 17 வருடங்கள் கழித்து நிரபராதி என தாய்க்கு கிடைத்த தீர்ப்பு.. கொலை வழக்கில் அதிரடி

English summary

Tejas Swamy apologizes, he says I will not be in contact with any of the radios anymore The Tejas Swamy apology video has been circulating on social media, saying, "I will not be in touch with any of the rallies anymore. Again, I am going on a spiritual journey. I apologize if anyone has been offended by my actions."