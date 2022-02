ராமஜெயம் கொலையில் விலகாத மர்மம்... சிபிசிஐடி,சிபிஐ, எஸ்ஐடி விசாரணை வரை கடந்து வந்த பாதை

Trichirappalli

திருச்சி: அமைச்சர் கே.என். நேருவின் தம்பி ராமஜெயம் கொலை வழக்கு பத்தாண்டு காலமாக ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டுள்ளது. தமிழக காவல்துறை, சிபிசிஐ, சிபிஐ என பல துறை அதிகாரிகள் விசாரித்தும் கொலையாளியின் நிழலைக் கூட நெருங்க முடியவில்லை. இந்த நிலையில் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ராமஜெயம் கொலை செய்யப்பட்டது முதல் சிறப்பு புலனாய்வுக்கு விசாரணைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுவரை வழக்கு கடந்து வந்த பாதையைப் பார்க்கலாம்.

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29ஆம் தேதி காலை நடைபயிற்சிக்குச் சென்றபோது காணாமல் போனார் அமைச்சர் கே.என். நேருவின் தம்பி ராமஜெயம். காவல்துறையினர் உறவினர்கள் என பலரும் தேடத் தொடங்கினர். அவரது உடல் திருச்சி கல்லணை சாலையில் கை-கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் காயங்களுடன் அன்றைய தினமே கண்டெடுக்கப்பட்டது

கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார் ராமஜெயம். இவரது கொலை வழக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்தக் கொலை வழக்கை தமிழக குற்றப்பிரிவு புலனாய்வுத் துறை விசாரணை செய்தது. தலைகீழாக நின்று தண்ணீர் குடித்தும் கொலையாளியின் நிழலைக்கூட நெருங்க முடியவில்லை. ராமஜெயத்திற்கு நெருக்கமானவர்களை அழைத்து உண்மை கண்டறியும் சோதனையும் நடத்தப்பட்டது. எந்த துப்பும் கிடைக்காமல் கிறுகிறுத்போனார்கள்.

திருச்சி ராமஜெயம் கொலை வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு- ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

Ramajayam murder case Timeline: ( ராமஜெயம் கொலை வழக்கு டைம் லைன்) Minister K.N. The murder case of Nehru's brother Ramajayam has been moving at a tortoise pace for ten years. Who killed and who the killers are remains a mystery. here is the time line for Ramajayam murder case from March 29th 2012 to February 9th 2022.