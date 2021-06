ஆன்மிக போர்வையில்.. மக்களை பிளவுபடுத்துவதுதானே இவங்க வேலை.. ஒரே போடு போட்ட சேகர்பாபு!

Trichirappalli

திருச்சி: ஆன்மிகம் என்கிற ஆயுதத்தைக் கையில் எடுத்து மக்களைப் பிளவுப்படுத்த அரசியல் செய்பவர்களுக்கு எங்களின் செயல்பாடு சந்தேகத்தைத்தான் ஏற்படுத்தும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு திருச்சி மலைக்கோட்டை கோவில், மாணிக்க விநாயகர் கோவில், உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில்களில் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அங்கு செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.

Sekhar Babu, the Minister of Hindu Religious Affairs, said that our activities would cast doubt on those who use the weapon of spirituality to divide the people