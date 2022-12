யோசிக்காதீங்க.. எனது காரில் ஏற்றுங்க.. ஹாஸ்பிடல் போகலாம்.. திருச்சி கலெக்டர் பிரதீப்பின் மனிதநேயம்!

Trichirappalli

oi-Arsath Kan

திருச்சி: விபத்தில் காயமடைந்த தலைமை ஆசிரியை ஒருவரை தனது காரில் மீட்டுச் சென்று உரிய நேரத்தில் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்கிறார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப்.

மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப் நினைத்திருந்தால் வேறு ஏதேனும் ஒரு வாகனத்தையோ அல்லது ஆம்புலன்ஸையோ வரவழைத்து விபத்தில் சிக்கியவரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்க முடியும்.

ஆனால் அது வரை தாமதிக்க வேண்டாம் என்ற மனிதநேய சிந்தனையோடு தனது இன்னோவா காரிலேயே விபத்தில் சிக்கியவரை மருத்துவமனை அழைத்துச் சென்று ஒரு உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார் பிரதீப் குமார்.

English summary

Trichy District Collector Pradeep kumar has rescued a headmaster who was injured in the accident in his car and admitted him to the hospital for timely treatment.