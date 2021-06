செம்ம டேலண்ட்.. யார் இந்த விஸ்வாதிகா? வெளிநாட்டு மாணவர்களால் தேடப்படும் திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவி!

Trichirappalli

oi-Velmurugan P

திருச்சி: ஊரடங்கில் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் வகுப்பு எடுத்து திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவி விஸ்வாதிகா அசத்தி வருகிறார். ஆங்கிலப் புலமை மற்றும் கம்ப்யூட்டர் திறமையை பார்த்த வெளிநாட்டு மாணவர்கள் பலர் இவரது ஆன்லைன் வகுப்பில் சேர்ந்து வருகிறார்கள்.

கொரோனா வைரசின் இரண்டாவது அலை உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் அன்றாட வாழ்வியல் முறையையே புரட்டி போட்டுள்ளது. கொரோனா என்னும் கொடிய நோயின் தாக்குதலில் இருந்து அமெரிக்கா, சீனா, இங்கிலாந்து, இந்தியா என உலகில் பல்வேறு நாடுகள் இன்னும் முழுமையாக மீளவில்லை.

கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பாதிப்பது ஒருபுறம் எனில், மற்றொருபுறம் பள்ளி மாணவ-மாணவிகளின் கல்வியையும் கடுமையாக பாதித்துள்ளது. கொரோனா அச்சத்தால் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் இன்னும் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்படாமல் ஆன்லைனிலேயே கல்வி கற்றுத் தரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Viswadhika, an engineering student from Trichy, is taking classes online for foreign students at the curfew. Many foreign students who have seen English proficiency and computer skills are joining his online class.