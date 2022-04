இன்ஸ்டாகிராமில் காதல் வலை... கல்லூரி மாணவிகளை ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டிய திருச்சி இளைஞர் கைது

Trichirappalli

திருச்சி: இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் இளம் பெண்களுக்கு காதல் வலை வீசி அவர்களை ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டி பணம் பறித்த இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். 40 பெண்களுடனான ஆபாச வீடியோக்கள் உட்பட லாப்டாப், நகைகள் பறிமுதல் செய்த காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞரின் பெயர் விஷ்வா என்பதாகும். இவர் திருச்சி தில்லை நகரில் வசித்து வருகிறார்.

சென்னை பழவந்தாங்கல் பகுதியை சேர்ந்த 19வயது கல்லூரி மாணவி திருச்சி கண்டோன்மெண்ட் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பெற்றோருடன் வந்து விஷ்வா மீது புகார் மனு அளித்தார்.

அந்த மனுவில் விஷ்வா,29 என்பவர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமான தன்னை காதலிப்பதாக கூறி தன்னுடன் பழகியதாக கூறியுள்ளார்.பின்னர் தன்னை ஆபாசமாக புகைப்படம் எடுத்து அதை இணையதளத்தில் வெளியிட்டுவதாத கூறி மிரட்டி தன்னிடமிருந்து 25 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மேலும் லேப்டாப், ஐபோன் ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டார் என புகார் அளித்தார்.

