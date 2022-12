'பொது சிவில் சட்டம்’ இஸ்லாமியர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் பேசுகின்றனர்: பாஜக வேலுார் இப்ராஹிம் ஆவேசம்

Trichirappalli

திருச்சி: பொது சிவில் சட்டம் வருகிறது என்றவுடன் இஸ்லாமியர்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக திமுக. காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் பேசி வருகின்றனர் என்றும்.. நாங்கள் இது தொடர்பாக விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் திருச்சியில் தமிழக சிறுபான்மையினர் பிரிவின் மாநில பாஜக தலைவர் வேலூர் இப்ராஹிம் பேசியுள்ளார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட சிறுபான்மையினர் பிரிவின் ஆய்வு கூட்டம் திருச்சியில் மாநில மகளிர் அணி தலைவி டெய்சி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் சிறுபான்மையினர் பிரிவின் மாநில தலைவர் வேலூர் இப்ராஹிம் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்தக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு வேலூர் இப்ராஹிம் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: -

DMK threatens Muslims as soon as General Civil Code comes. The state president of Tamil Nadu Minority Unit in Trichy, Velur Ibrahim has said that the Congress and Communist parties are talking and we are ready to discuss this.