தூத்துக்குடியில் சிங்கம் பட பாணியில் ரூ.30 கோடி போதைப்பொருள் கடத்தல்..8 பேரை தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

தூத்துக்குடி: கடல்வழியே அண்டை நாடுகளுக்கு போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகு மூலம் போதைப்பொருளை கடத்த முயன்ற 8 பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் இருந்து ரூ. 30 கோடி மதிப்புள்ள சரக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

தூத்துக்குடிமாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனையும் கடத்தலும் அதிகரித்து வருகிறது. அதை மையமாக வைத்து சிங்கம் 2 திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டது சூர்யா நடித்த இந்த படத்தில் கப்பல், படகு மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல் குற்றவாளிகளை கைது செய்வார் சூர்யா.

தற்போது அந்த சம்பவங்கள் உண்மையாகவே நடைபெற்று வருகின்றனர். தூத்துக்குடியில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு தூத்துக்குடியில் ரூ.21 கோடி மதிப்பிலான 21 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருளை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர். கடலில் மிதந்ததை எடுத்து பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஓராண்டுக்கு முன்பு மினிக்காய் தீவு பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, கடலில் மிதந்து வந்த பார்சலை எடுத்த சிலர் அதன் மதிப்பு தெரியாமல் கடந்த ஒன்றரை மாதத்தில் 7 கிலோ விற்பனை செய்துள்ளார். அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

10kg Drug seized in Thoothukudi: (தூத்துக்குடியில் போதைப்பொருள் கடத்தல்) Q Division police confiscated 30 crore rupees worth of narcotics near Thoothukudi. Drug trafficking to neighboring countries by sea is on the rise. Police have arrested eight persons for attempting to smuggle drugs from Thoothukudi to Sri Lanka by boat and recovered Rs. 30 crore worth of goods were confiscated.