அமெரிக்காவில் படித்தவர் பிடிஆர்.. பொருளாதாரமும் தெரியல - பேசுறதும் புரியல! அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளிநாட்டில் படித்து, வெளிநாட்டு வங்கியில் வேலை செய்தவர் என்றும், அவர் தமிழ்நாடு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை, பொருளாதாரத்தை கையாள்வது குறித்து தெரியாததால், எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வரவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சாத்தூர் மெயின் ரோட்டில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூபாய் 9 லட்சம் மதிப்பிலான புதிதாக கட்டப்பட்ட பேருந்து நிலையில் நிழற்கூடயை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ திறந்து வைத்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "கோவில்பட்டியில் 82 ஆண்டுகளாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின் பெயரில் அகற்றப்பட்டது. 100க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அகற்றப்பட்டன. தடுப்புச் சுவர் அமைப்பதற்காக 14 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.

Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has studied abroad and worked in a foreign bank, and because he does not know how to deal with the livelihood and economy of Tamil Nadu people, former AIADMK minister Kadambur Raju has alleged that he did not bring any change.