அதுவா திராவிட கட்சி? எந்தக் காலத்திலும் இல்ல.. யாரோட கைகோர்த்திருக்காங்கனு பாருங்க.. கனிமொழி பொளேர்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : திராவிட இயக்கம் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அதிமுக இன்றைக்கு திராவிட இயக்கமாக இல்லை, எந்தக் காலத்திலும் இருந்தது இல்லை என்று திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி விமர்சித்துள்ளார்.

எல்லாவற்றிலும் நுழைவுத் தேர்வை நுழைத்துக் கொண்டிருக்கும் பாஜகவுடன் அதிமுக கை கோர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கனிமொழி எம்.பி விமர்சித்துள்ளார்.

திமுகவை வீழ்த்த யாராலும் முடியாது என திருச்செந்தூரில் நடந்த செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் கனிமொழி எம்பி பேசியுள்ளார்.

English summary

AIADMK, which calls itself a Dravidian movement, But It is not a Dravidian party today and at any time : DMK deputy general secretary Kanimozhi MP has criticized.