கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லையா? அசால்ட் அதிகாரிகளால் கண்ணீர் வடிக்கும் விவசாயி! 6 ஏக்கர் வாழை நாசம்!

Tuticorin

oi-Mohan S

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே, பொதுப்பணித்துறையினரின் அலட்சியத்தால், சுமார் 6 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை மரங்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே நடுநாலுமூலைக்கிணறு பத்துக்கண் பாலம் அருகே, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணதாசன் என்பவர், சுமார் 6 ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் வாழை பயிரிட்டிருந்தார்.

இந்தத் தோட்டத்தில், செவ்வாழை, கற்பூரவள்ளி உள்ளிட்ட பல வகையான வாழை ரகங்களை விவசாயம் செய்து வருகிறார்.

சென்னையில் வானகரத்தில் நள்ளிரவில் பற்றிய தீ; கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொருட்கள் நாசம்

English summary

Due to the negligence of public works department, around 6 acres of banana trees were burnt and damaged by fire near Thiruchendur in Thoothukudi district.