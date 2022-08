தாயின் உயிரை காப்பாற்ற.. பாம்பிடம் கடிவாங்கி உயிரிழந்த சிறுவன்.. கோவில்பட்டியில் சோகம்!

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே தாயை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து 5 வயது சிறுவன் பாம்பு கடித்து பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கடம்பூர் உள்ள தெற்கு குப்பனாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பெருமாள்.

இவருடைய மனைவி அர்ச்சனா. வாய் பேச முடியாதவர். இந்த தம்பதிக்கு கார்த்திக் ராஜா (வயது 5), சுபாஷ் (3) என்ற 2 மகன்கள் உண்டு.

எந்தாதண்டி பாம்பு.. அசால்ட்டாக கொத்தியே விரட்டிய கோழி.. பரபரத்து பார்த்த பொள்ளாச்சி

English summary

A 5-year-old boy was bitten by a snake while trying to save his mother near Kovilpatti in Thoothukudi district, causing tragedy in the area.