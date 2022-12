“பவர்” போர்.. கீதா ஜீவன் VS சசிகலா புஷ்பா! வீட்டை தாக்கியதாக தூத்துக்குடி திமுகவினர் மீது வழக்கு

Tuticorin

தூத்துக்குடி: பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவரும், முன்னாள் அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சசிகலா புஷ்பா வீடு மற்றும் கார் மீது தாக்குதல் நடத்திய புகாரில் திமுகவை சேர்ந்த 3 மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து உள்ளனர்.

தூத்துக்குடி ஆண்டாள் தெருவில் உள்ள ஒரு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள், பொதுமக்கள் பலர் கலந்துகொண்டார்கள்.

இதில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், சட்டமன்ற குழு தலைவருமான நயினார் நாகேந்திரன், மாநில துணை தலைவர் சசிகலா புஷ்பா, மாநில பொதுச் செயலாளர் பொன் பால கணபதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ரு பேசினர்.

பாஜக வளர்ச்சியை பார்த்து பயமா இருக்கா? உங்க உருட்டல் மிரட்டலுக்கெல்லாம் அஞ்சமாட்டோம்.. சீறிய பாஜக!

Tuticorin police have registered a case against 13 people, including 3 municipal councilors from the DMK, in connection with the attack on the house and car of BJP state vice-president and former AIADMK Rajya Sabha member Sasikala Pushpa.