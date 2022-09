"திமுகவால் தான் காங்கிரஸ்-க்கு மரியாதை.. ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒன்றிணைவோம்" ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பரபர!

Tuticorin

oi-Yogeshwaran Moorthi

தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைவரும் ஒன்றிணைவது காலத்தின் கட்டாயம் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக - காங்கிரஸ் கட்சி இடையிலான கூட்டணி நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது. அண்மையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக தொடங்கப்பட்ட பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை கூட, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதன்மூலம் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான கூட்டணியை மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி செய்ததாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

ராகுல் காந்தியின் தேச ஒற்றுமைப் பயணத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினி யோசனையே என்ற தகவலும் வெளியாகியது. அதேபோ ராகுல் காந்தி நடைபயணத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகளும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். முக்கியமாக தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கோஷ்டி பூசலை மறந்து நடைபயணத்தில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். இதற்கு பின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், கார்த்தி சிதம்பரம் உள்ளிட்டோர் கட்சி செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Senior Congress leader EVKS Ilangovan has said that it is the time for everyone to unite under the leadership of Chief Minister MK Stalin. He is the Reason Behind for Congress Sucess in Tamilnadu.