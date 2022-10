ரப்பர் ஸ்டாம்ப்..அருகதை இருக்கா? பாஜகவிற்கு பயம்..எல் முருகனுக்கு பதிலடி கொடுத்த கனிமொழி

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தமிழக முதல்வர் பற்றி தகுதியும் அருகதை உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் பேச வேண்டும் என்று ரப்பர் ஸ்டாம்ப் முதல்வராக மு.க. ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார் என்று எல்.முருகன் கூறிய கருத்து கனிமொழி எம்.பி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டையில் ராமர் ஜோதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்றைக்கு அவருடைய அமைச்சர்களை, அவருடைய கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்களை, அவர்களுடைய எம்எல்ஏக்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரை தூங்க விடுவதில்லை என்றார்.

அவர்களால் அவருக்கு உடல் நலம் குறைவடைகிறது. அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஒரு கட்சித் தலைவர் சொல்லக்கூடியதை கேட்க முடியாத சூழ்நிலைதான் தற்போது தமிழ்நாட்டில் நிலை வருகிறது.

