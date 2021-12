பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ரெடி.. அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கொடுத்த உறுதி!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி: உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த பள்ளிக் கல்வித்துறை தயாராக உள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சுவாமி தரிசனம் செய்தார். முன்னதாக தூத்துக்குடி வந்த அவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் திருக்கோவிலுக்கு வந்த அவருக்கு திருக்கோவில் சார்பாக மாரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

ஓஹோ.. ஒரேடியாக புகழ்ந்த பாமக எம்எல்ஏக்கள்... ரசித்த முதல்வர்.. ஆச்சரியமாக பார்த்த திமுகவினர்!

English summary

Minister Anil Mahesh poyyamozhi has said that the school education department is ready to vaccinate school children as per the instructions of the World Health Organization and the central government.