ஆற்றில் கரைந்த 6 உயிர்கள்! சோகமே உருவான தூத்துக்குடி! அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் ஆறுதல்!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி தஞ்சை மாவட்டம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மூழ்கி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஆறு பேர் பலியான நிலையில், தூத்துக்குடி சிலுவைபட்டியில் உள்ள பலியானோரின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆறுதல் தெரிவித்து திமுக சார்பில் நிதி உதவி வழங்கினார்

தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள பூண்டி மாதா பேராலயம் பிரசித்தி பெற்ற கிறிஸ்தவ ஆலயங்களுள் ஒன்றாகும்.

'பசிலிக்கா' அந்தஸ்து பெற்ற இந்த ஆலயத்துக்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் மக்கள் வந்து வழிபடுவது வழக்கம்.

English summary

Thoothukudi Thanjavur District Minister Anitha Radhakrishnan met the families of the victims at the Thoothukudi Cross and offered financial assistance on behalf of the DMK after six people from Thoothukudi drowned in the Kollidam River.